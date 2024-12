S.A. 20 marzo 2023 CantAlguer, il 28 maggio il vincitore Ideato dal musicista algherese Claudio Gabriel Sanna, CantAlguer è un progetto di Plataforma per la Llengua che ha l’obiettivo d’incoraggiare i giovani algheresi a cantare nella lingua locale e, allo stesso tempo, assicurare un futuro alla produzione musicale algherese, con nuovi stili di musica e testi per tutti i gusti



ALGHERO - Il vincitore del concorso per giovani cantautori in lingua algherese sarà proclamato durante la serata finale del 28 maggio al Poco Loco. Ancora un mese per iscriversi a CantAlguer – Concurs per joves cantautors de l’Alguer. Le candidature potranno essere inviate fino al 15 maggio all’indirizzo di posta elettronica cantalguer@plataforma-llengua.cat. Ideato dal musicista algherese Claudio Gabriel Sanna, CantAlguer è un progetto di Plataforma per la Llengua che ha l’obiettivo d’incoraggiare i giovani algheresi a cantare nella lingua locale e, allo stesso tempo, assicurare un futuro alla produzione musicale algherese, con nuovi stili di musica e testi per tutti i gusti.



Quest’anno la proposta vincitrice riceverà importanti premi: la registrazione e stampa di un EP di sei canzoni in catalano algherese presso lo Studio Chicken Coop, l’organizzazione di un concerto di presetnazione dell’EP ad Alghero, e la participazione alla Jornada Algueresa della Universitat Catalana d’Estiu (2024), a Prada de Conflent, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer.



La serata di premiazione si terrà presso il locale Poco Loco (Via Antonio Gramsci, 8, Alghero) il 28 maggio 2023 alle 21.00. Inoltre tutti e 4 gli artisti selezionati per la fase finale del CantAlguer parteciperanno a un

concerto collettivo inserito nella programmazione della Festa dels Focs de Sant Joan, organizzata da l’Obra Cultural de l’Alguer.

L’organizzazione di CantAlguer è possibile grazie alla collaborazione dell’ONG del catalano con l’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, l’Obra Cultural de l’Alguer, La universitat Catalana d’Estiu e la rivista Enderrock. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero.