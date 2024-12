S.A. 20 marzo 2023 Lions, Patto di Amicizia tra Alghero e Venaria Nel corso della cerimonia i due presidenti hanno sottoscritto il patto di amicizia ed è stato ricordato il forte legame che da secoli unisce il Piemonte e la Sardegna.



ALGHERO - Lo scorso fine settimana i soci del Lions Club Alghero hanno incontrato a Torino i soci del Lions Club Venaria Reale Host per stringere un patto di amicizia. Il presidente del Club di Alghero Marco Di Gangi insieme ad una folta rappresentanza del club sardo è stato ospite del Club piemontese e del presidente del Lions Club Venaria Reale Host Igor Di Carlo per un’occasione dal grande significato per la vita dei due sodalizi: la sottoscrizione del Patto di amicizia. L’impulso dell’iniziativa è partito da Bruno Geraci e ha trovato sponda nel socio algherese Luciano Silanos.



I due Lions, entrambi algheresi di nascita e compagni di studi non hanno fatto fatica a far sposare da subito l’iniziativa ad entrambi i Clubs.

Un patto che unisce i soci dei due club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca in piena attuazione degli scopi del lionismo. Nel corso della cerimonia i due presidenti hanno sottoscritto il patto di amicizia ed è stato ricordato il forte legame che da secoli unisce il Piemonte e la Sardegna. Fin dalla comune appartenenza al Regno di Sardegna si sono manifestati scambi e influenze, soprattutto tramite il ruolo svolto da alcune personalità di rilievo che hanno segnato la storia economica, politica e culturale di Alghero, della Sardegna e del Piemonte Sabaudo.



Tra queste sono state ricordate il Barone Giuseppe Manno, Luigi Arborio Mella Conte di Sant'Elia, l'ingegnere Erminio Sella, nipote di Quintino Sella, e l'avvocato Edgardo Mosca. Uomini che hanno esercitato un ruolo di spicco nella propria epoca e forti influenze sulle rispettive comunità e nei rispettivi ambiti. Tornando al presente, i Lions sardi e piemontesi, facendo tesoro della storia comune e delle reciproche influenze, con la celebrazione del Patto di amicizia, hanno posto le premesse indispensabili per poter sviluppare congiuntamente, all’insegna della comune visione e della missione dell’Associazione Internazionale dei Lions Club, i service e le iniziative che caratterizzano l’attività di servizio a favore delle rispettive comunità. Il Lions Club di Venaria Reale Host restituirà la visita al Club gemellato di Alghero nel prossimo mese di settembre per fare il punto sulle iniziative comuni e confermare il legame tra i due Club.



Nella foto: un momento dell'incontro tra i due club