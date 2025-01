Cor 22 marzo 2023 C femminile: Tc Alghero vola in testa Nella terza giornata del campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre, le ragazze algheresi sbancano per 3-1 i campi del Tc Terranova Olbia e volano in testa al girone in coabitazione con le campionesse uscenti del Ct Decimomannnu



ALGHERO - Il Tc Alghero vince e vola in testa. Nella terza giornata del campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre, le ragazze algheresi sbancano per 3-1 i campi del Tc Terranova Olbia e volano in testa al girone in coabitazione con le campionesse uscenti del Ct Decimomannnu. I punti algheresi sono arrivati grazie ai singolari vinti da Elisa Puggioni (6-4, 6-4 su Giulia Russu) e Floriana Monti (6-1, 6-0 su Giorgia Rosa Rossi) e al doppio vinto dalle stesse per 6-3, 6-1. Perde dopo aver lottato Sara D'Alessandro, sconfitta da Elisa Roccaforte 4-6, 6-3, 6-1. Nel maschile, il match casalingo tra Tc Alghero e Quattro Mori Tennis Team è stato rinviato a domenica 26 marzo.