Cor 22 marzo 2023 A Viddalba nasce la sede Avis E´ la 35^ Comunale della Provinciale di Sassari. La presidente Pasqualina Fadda: Una soddisfazione unica che riempie il cuore di gioia. Tra i volontari sono presenti anche un medico e una psicologa



VIDDALBA - Grazie all’entusiasmo e alla determinazione della sua promotrice, la signora Pasqualina Fadda, e di una quarantina di volontari ugualmente motivati, nasce a Viddalba la sede dell’Avis. Si tratta della 35^ Comunale della Provinciale di Sassari. A spiegare la ragione che ha portato alla formazione della nuova sezione è la stessa presidente: «Ho avuto questa idea in seguito a un incidente stradale che mi toccò personalmente e in modo spietato – racconta Pasqualina Fadda -. Le trasfusioni di cui necessitarono le persone coinvolte misero in luce la grande emergenza data dalla carenza di sangue in Sardegna».



La neo presidente prosegue: «Io, che sono cresciuta tra la sezione Avis di Perfugas e quella di Valledoria, ovviamente ne ero già al corrente, ma quell’incidente fu la cosiddetta goccia che fece traboccare il vaso. Decisi di recarmi a Sassari per parlare con il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori, in merito alla forte richiesta di sangue di quei giorni e lui mi chiese perché non fondassi io una sede a Viddalba». Pasqualina Fadda accolse quell’invito e ne parlò con alcuni soci donatori: «Tutti furono d’accordo nel sostenermi e nel portare avanti questo progetto. In soli 15 giorni, passammo da 24 a 41 volontari, fui investita da un entusiasmo senza precedenti. Non è facile tenere unite tante persone da un unico scopo, ma la rete che si è formata è così fitta e forte che siamo riusciti nel nostro intento».



Tra i volontari sono presenti anche un medico e una psicologa: «Ci accompagneranno – spiega Pasqualina Fadda - durante le giornate di sensibilizzazione dei più giovani nelle scuole per parlare della donazione del sangue e del plasma. Tengo molto a questo ultimo tema perché è poco conosciuto e vorrei tanto rappresentasse uno dei fiori all’occhiello per la sezione di Viddalba». La sede dell’Avis Comunale si trova in via delle Poste 14 e sarà inaugurata a breve.