Cor 22 marzo 2023 Risorse idriche: approvato il piano Il Comitato istituzionale dell’autorità di bacino, presieduto dall’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, su delega del Presidente della Regione, Christian Solinas, ha definito la programmazione delle risorse idriche per il 2023, con la pre-assegnazione delle quote al comparto irriguo



CAGLIARI - «Sulla base della ricognizione delle riserve idriche accumulate negli invasi, al 28 febbraio, e in attesa di un aggiornamento delle informazioni sulla programmazione irrigua da parte dei Consorzi di bonifica, abbiamo ritenuto opportuno definire una pre-assegnazione delle risorse limitatamente all’uso irriguo, per consentire agli stessi Consorzi di fare tutte le valutazioni tecniche del caso, in base alla richiesta dell’utenza». Il Comitato istituzionale dell’autorità di bacino, presieduto dall’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, su delega del Presidente della Regione, Christian Solinas, ha definito la programmazione delle risorse idriche per il 2023, con la pre-assegnazione delle quote al comparto irriguo.