Alghero sud: 5° Serata d´Autore

ALGHERO - Si terrà sabato 25 marzo dalle ore 18 presso la Sala Conferenze dell'Ex Seminario di Alghero in Via Sassari n.179/a la 5° Serata d'Autore dedicata al Poeta e Compositore Algherese Josep Loi, organizzata dal Comitato di Quartiere Alghero Sud. Si tratta appunto della 5° edizione, dopo le precedenti dedicate a Francesco Chessa, Antonio Dalerci, Angelo Ceravola e Antonello Colledanchise. Questa 5° edizione si svolge lontano dalle festività di fine anno e in una sede nuova, l'Ex Seminario di Alghero messo gentilmente a disposizione dall'Università delle Tre Età, a cui va il ringraziamento del Presidente del Comitato avvocato Fabio Bruno e degli organizzatori.



Tra gli organizzatori di questa edizione vanno ricordati Bebella Farris e Gianni Murru, ma una menzione va fatta agli ideatori che nel 2016 organizzarono la 1° Serata d'Autore, Riccardo Moni, Bebella Farris e Mariano Carboni. La nuova edizione vedrà sul palco, insieme alla presentatrice Carmelita Zedda, i brani di Josep Loi e almeno due sorprese graditissime.



Non solo Serate d'Autore, nei primi 7 anni di vita il Comitato ha organizzato otto escursioni in Sardegna, raccolta fondi di solidarietà, un Annullo Postale, quattro Assemblee del Quartiere, la distribuzione di mascherine durante il periodo Covid-19,"Un pancale di Solidarietà" con la raccolta di panettoni ed altro recapitati al 118 , all'Ospedale Marino e al Centro Anziani di Fertilia. Ed ancora molte cene, partecipazione ad eventi e manifestazioni, oltre ai numerosissimi Incontri con le Amministrazioni Comunali a guida Mario Bruno ed ora Mario Conoci, per portare all'attenzione del Sindaco e degli Assessori le criticità e problematiche del Quartiere.