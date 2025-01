Cor 23 marzo 2023 Spiagge pulite ad Alghero, via la posidonia Al via le operazioni di rimozione della posidonia sui litorali della Riviera del Corallo. Le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, e dell'assessore all'Ambiente Andrea Montis in occasione del sopralluogo effettuato sulla spiaggia urbana del Lido San Giovanni. Le immagini



ALGHERO - Per essere pronti con l'arrivo dei primi turisti in occasione dell'avvio dei collegamenti aerei internazionali e le festività Pasquali, l'Amministrazione comunale di Alghero ha programmato l'inizio delle operazioni di pulizia degli arenili e la rimozione della posidonia spiaggiata. «Massima attenzione ad una delle risorse più importanti della Riviera del Corallo». Il Sindaco ha ringraziato così l'assessorato competente ed i suoi collaboratori per l'impegno profuso negli ultimi anni nella gestione della posidonia, per la competenza con cui si programmano le attività per presentare la città di Alghero sempre più bella e accogliente con l'avvio della stagione turistica.