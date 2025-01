Cor 23 marzo 2023 United vs Wednesday, il libro a Sassari "United vs Wednesday. Il derby duro come l'acciaio di Sheffield". L´autore del libro, Andrea Maggiolo, dialoga con Sebastiano Virgilio venerdì 24 marzo (ore 19, ingresso libero) presso la Biblioteca popolare dello Sport di Sassari in via Turritana



SASSARI - "Al di qua del Canale della Manica in pochi sanno di che cosa si tratti. Ma a Sheffield lo Steel City Derby e lo Steel City Divide (la divisione tra opposte tifoserie) sono parte integrante del comune sentire dal 1890, quando le due squadre si sono incontrate per la prima volta. Wednesday (Owls, i gufi biancoblu) contro United (Blades, le lame biancorosse). È raro che a Sheffield un bambino appassionato di football tifi per Manchester United, Liverpool o Arsenal. C'è un motivo: è il fascino del derby della città dell'acciaio". Di questo, e di tanto altro ancora, si discuterà e dialogherà con Andrea Maggiolo, autore del libro "United vs Wednesday", che guiderà i curiosi in viaggio nell'Inghilterra più vera. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati di calcio d'Oltremanica.



