Pasquetta a Porto Torres con Ruggeri

PORTO TORRES - Sarà Enrico Ruggeri il protagonista della Pasquetta turritana, dedicata quest'anno alla promozione dell'Asinara. Il cantautore si esibirà sotto la Torre Aragonese di Porto Torres il 10 aprile alle 17, al termine di una due giorni di appuntamenti che ruoterà intorno alla cosiddetta "Area Asinara", piccola fiera sull'isola allestita alla fine del Corso.



Il programma prenderà il via il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile dalle 12, con un evento di animazione musicale e un aperitivo pasquale offerto dalle Botteghe Turritane, nelle due piazze cittadine, al Corso e nel primo tratto di via Mare. Il primo appuntamento della giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile, sarà alle 12 con la musica di Hélen’s band, Alenu ‘e sole band e Gabri DJ, in diverse piazze e vie turritane. Il primo pomeriggio sarà la volta dei Pirati che - alle 15.00 in Piazza Garibaldi - allieteranno i più piccoli con uno spettacolo a cura dell’Associazione Assovela; dalle 15.30 sono programmati i balli itineranti del gruppo folk Etnos Li Bainzini, che animerà le strade del centro con suoni e colori della tradizione. Alle 17.00 prenderà il via il concerto di Enrico Ruggeri e a seguire, alle 19.00 e alle 20.00, nel corso Vittorio Emanuele sarà la volta di Noi e bò e del Duo Red.



L'isola dell'Asinara sarà la protagonista di tutta la Pasquetta turritana. Nell’Area Asinara - allestita per l’occasione intorno alla Torre - saranno a disposizione dei cittadini e dei visitatori diversi stand. Qui, con brochure e materiale informativo, verranno raccontati il mare e la natura del Parco dell’Asinara, il lavoro degli operatori turistici e dei diversi professionisti che gravitano intorno all’isola e al suo golfo. Saranno anche allestiti un'area giochi per bambini, stand di artigianato tipico e la mostra del Vespa Club di Porto Torres.



«Siamo molto soddisfatti del cartellone messo in piedi per la Pasquetta 2023 - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, e in grado di intercettare il pubblico di tutto il Nord Ovest. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto l'amministrazione comunale, il Parco dell’Asinara con i suoi operatori, le cooperative, i commercianti e le associazioni locali. A conferma che quando tutti si sentono protagonisti, Porto Torres riesce a dare il meglio di sé e mostrare al meglio le sue ricchezze».