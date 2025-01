G.P. 25 marzo 2023 Donne e artigianato in mostra al Padiglione Tavolara



L´artigianato di qualità delle donne sarde in esposizione al Padiglione Tavolara di Sassari. Mese di marzo vetrina anche del Salone delle BOtteghe di Sassari che si associa alle protagoniste femminili. Manifestazione che ha preso il via il 18 marzo con un laboratorio di mosaico. Lo spazio gestito da Confartigianato Sardegna é aperto da martedì a domenica, la mattina dall 10 alle 13 e la sera dalle 17 alle 20 L´artigianato di qualità delle donne sarde in esposizione al Padiglione Tavolara di Sassari. Mese di marzo vetrina anche del Salone delle BOtteghe di Sassari che si associa alle protagoniste femminili. Manifestazione che ha preso il via il 18 marzo con un laboratorio di mosaico. Lo spazio gestito da Confartigianato Sardegna é aperto da martedì a domenica, la mattina dall 10 alle 13 e la sera dalle 17 alle 20 • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat