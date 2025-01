G.P. 25 marzo 2023 Bitas, obiettivo comunicazione e promozione



Vacanze in Sardegna tra turismo attivo e destagionalizzazione: gli obiettivi del futuro del turismo si delineano alla Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, per una nuova forma di comunicazione online e offline per il turismo attivo Vacanze in Sardegna tra turismo attivo e destagionalizzazione: gli obiettivi del futuro del turismo si delineano alla Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, per una nuova forma di comunicazioneper il turismo attivo • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat