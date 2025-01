G.P. 26 marzo 2023 “Nastro Rosa Tour”, fari in vista



Fari italiani, un patrimonio da scoprire in occasione del "Nastro Rosa Tour" in barca a vela. Dalla Lanterna di Genova fino al Faro di Razzoli alla Maddalena, il "Nastro Rosa tour", è un viaggio per scoprire alcuni dei fari più belli della penisola