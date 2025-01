S.A. 27 marzo 2023 Rassegna eno-letteraria a Sassari Mercoledì 29 marzo il vino sarà declinato in musica, in “Note Alcoliche”: guest star della serata, protagonista di una performance immaginata appositamente per Racconti sul vino, sarà l’artista sassarese Giuliano Rassu



SASSARI - La piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino - seconda vendemmia ri-nasce da un’idea di Fabio Masia della Vineria Tola, realizzata grazie alla collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari e John McSun, e continua “in musica” dopo l’effervescente, partecipato e applaudito appuntamento con la 2^ vendemmia (di racconti) “Il primo assaggio”. Mercoledì 29 marzo 2023 in Vineria a partire dalle ore 19.30 il vino sarà declinato in musica, in “Note Alcoliche”: guest star della serata, protagonista di una performance immaginata appositamente per Racconti sul vino, sarà l’artista sassarese Giuliano Rassu - primo attore sulla scena della terza edizione di X Factor, voce riconosciuta riconoscibile e avvolgente che graffia e conquista - che insieme a Maria Antonietta Fraoni, regalerà al pubblico della piccola rassegna eno letteraria di piazza Tola una performance chitarra e due voci destinata a lasciare il segno.



Fra una nota (alcolica perché “sempre” a tema vino) e l’altra racconteranno la scrittrice e maestra e tifosa di calcio e di De Andrè Silvia Sanna, Antonella Bozza che già lo scorso anno aveva fatto capolino sulla botte e ritroviamo con piacere per parlare de (Che coss’è) l’amor, uno dei dinamici esponenti dell’effervescente collettivo C.L.I.P. e il giornalista, anima della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari Andrea Sini (approfondimento musical alcolico a sfondo sassarese), con il comunicatore mascherato John McSun a intervenire a caso sul tema qualora salassasse il tenore alcolico della manifestazione.



Cos’è la piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino - 2^ vendemmia? Una serie di micro reading e di serate a tema con sullo sfondo e sui tavoli proprio il vino (uno a settimana, il mercoledì a partire dalle 19.30 in Vineria Tola) affidati a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, artisti, giornalisti, cinefili, scrittori, musicisti, sceneggiatori, sportivi amanti dello scrivere ed esperti del buon bere. Perché “Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare” e le storie nate all’ombra di rossi e bianchi e pure rosati di Sardegna superano i confini e le porte di bar e cantine andando a conquistare mondi spesso lontani e “apparentemente impossibili” da raggiungere: sport, musica e cinema.