Il libro di Beatrice Masini a Ossi

OSSI - Mercoledì 29 marzo il Festival dall'altra parte del mare fa tappa alla Biblioteca Comunale di Ossi. Alle 18,30 la scrittrice, traduttrice e giornalista Beatrice Masini, partendo dal romanzo "Lost & Found della scrittrice americana Kathryn Schulz, accompagnerà il pubblico dei lettori in una passeggiata nel mondo della grande letteratura contemporanea.

Nel 2010 il suo romanzo Bambini nel bosco (Fanucci) è stato selezionato al Premio Strega, mentre con Tentativi di botanica degli affetti (Bompiani) ha vinto il Premio Selezione Campiello, il Premio Alessandro Manzoni e il Premio Viadana nel 2013. Le sue opere sono tradotte in venti paesi. Si è aggiudicata più volte il Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia, sia come autrice che come traduttrice. I suoi libri sono tradotti in una ventina di paesi. L'appuntamento è allestito in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Ossi, e l'Associazione amici tra le righe. Dall'altra parte del mare è il festival creato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione e il sostegno della Libreria Cyrano, Fondazione Alghero, Regione Sardegna, Comuni di Alghero e Putifigari.