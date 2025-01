S.A. 3 aprile 2023 Servizi Sociali: Sennori approva Regolamento Il documento, composto da 44 articoli sostituisce il vecchio regolamento di soli 14 articoli, datato 2007



SENNORI - Procedure più snelle, maggiore attenzione alle necessità dei cittadini e norme adeguate alle leggi nazionali e regionali. Sono gli effetti del nuovo regolamento dei Servizi sociali, approvato nel corso dell’ultima riunione del Consiglio comunale. Il documento, composto da 44 articoli stilati seguendo le indicazioni degli operatori del settore e le esigenze dell’utenza, sostituisce il vecchio regolamento di soli 14 articoli, datato 2007, e non più in linea con la normativa superiore e lontano dal contesto storico e sociale che stiamo attraversando.



Il nuovo regolamento è stato illustrato in Consiglio comunale dal consigliere con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu: «Si tratta di un regolamento fondamentale sia per snellire le procedure e intervenire con più rapidità, soprattutto verso quei cittadini che hanno più bisogno di assistenza, sia per efficientare le azioni dell’amministrazione comunale adeguandole ai tempi e alle normative regionali e nazionali. Ringrazio la responsabile del settore, la dottoressa Alessandra Finà, e tutte le operatrici e operatori dei Servizi sociali per il grande lavoro svolto».