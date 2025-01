S.A. 3 aprile 2023 Martial Gym Alghero agli Open di Sardegna Quattro atleti, di cui 3 alla loro prima esperienza in questo circuito, hanno gareggiato e si sono ben distinti contro avversari in arrivo dai più prestigiosi club italiani ed esteri



OLBIA - Si è svolto nei giorni scorsi ad Olbia, nel palazzetto del Geovillage, il trofeo internazionale di karate denominato Open di Sardegna. Oltre 600 atleti dai più prestigiosi club italiani ed esteri e gli atleti della polizia, esercito e finanza. Grandi atleti, che grazie all'appartenenza ai corpi militari gareggiano in tutto il mondo. Non poteva mancare una rappresentanza di atleti della Martial Gym Alghero. Quattro atleti, di cui 3 alla loro prima esperienza in questo circuito, hanno gareggiato e si sono ben distinti contro avversari fortissimi e con più esperienza di loro.



Maira Barabesi e Antonio Contu non sono riusciti a passare le eliminatorie, pur avendo messo a segno diverse belle combinazioni. Yuri Lobrano è arrivato fino alle semifinali, ma causa infortunio in gara, ha interrotto l'incontro e si è dovuto accontentare di un quinto posto. Cecilia Gobbino invece è stata sfortunata nel sorteggio di gara che la ha vista scontrarsi con la campionessa del mondo al primo incontro, dove ha perso di misura.



È stata poiripescata perché la sua avversaria è arrivata in finale, e incontro dopo incontro, ha raggiunto il 5° posto, un risultato di tutto rispetto visti i nomi e i palmares dei partecipanti. Grande soddisfazione per il tecnico della Martial Gym Maurizio Gobbino dove aldilà dei risultati ha avuto conferma «del grande cuore e coraggio dei propri ragazzi che non si sono impauriti a combattere contro i più grandi atleti al mondo del momento».



Nella foto: Cecilia Gobbino