S.A. 5 aprile 2023 Pasqua: 28mila passeggeri su Alghero Gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 60.000 passeggeri, per un totale di 420 voli tra andata e ritorno, con un network di 45 collegamenti, di cui 21 domestici e 24 internazionali da/per 14 Paesi



ALGHERO - Durante le festività Pasquali (dal 6 all’11 aprile 2023) gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 60.000 passeggeri, per un totale di 420 voli tra andata e ritorno, con un network di 45 collegamenti, di cui 21 domestici e 24 internazionali da/per 14 Paesi.

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 28.000 passeggeri, per un totale di 180 movimenti ed un network di 19 collegamenti da/per 9 Paesi.



Il Riviera del Corallo offrirà collegamenti con la Penisola, grazie a: Ryanair (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa e Venezia), Aeroitalia (Roma Fiumicino), Ita Airways (Milano Linate) ed easyJet (Milano Malpensa). Per quanto riguarda l’estero, Alghero sarà collegata da Ryanair con: Belgio (Bruxelles Charleroi), Danimarca (Billund), Irlanda (Cork), Inghilterra (Londra Stansted), Polonia (Katowice), Slovacchia (Bratislava), Spagna (Barcellona e Madrid), mentre la low cost Wizz Air opererà i collegamenti con la Romania (Bucarest).

Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 31.000 passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 26 collegamenti da/per 6 Paesi.



Il Costa Smeralda sarà collegato, grazie a Volotea (Bologna, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate) ed easyJet (Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Venezia).

Mentre per quanto riguarda i mercati esteri, Olbia sarà collegata con: Olanda (Amsterdam operato da easyJet e Transavia), Svizzera (Basilea, Ginevra con easyJet e Zurigo con Edelweiss), Germania (Berlino con easyJet, Dusseldorf e Stoccarda con Eurowings, Francoforte e Monaco con Lufthansa), Francia (Lione con Volotea, Nizza e Parigi Orly con easyJet), Inghilterra (Bristol e Londra Gatwick con easyJet).