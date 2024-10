S.A. 5 aprile 2023 Aperture straordinarie per Monte d’Accoddi L´area archeologica di Monte d´Accoddi sarà aperta ai visitatori il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 18. Nello stesso sito sono previste aperture straordinarie anche martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio, venerdì 2 giugno



SASSARI - L'area archeologica di Monte d'Accoddi sarà aperta ai visitatori il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 18. Il Comune di Sassari garantirà ai turisti appassionati di cultura e archeologia l'apertura straordinaria dell'area archeologica di Monte d'Accoddi, principale monumento archeologico del Comune di Sassari e unico in Sardegna e in tutto il Mediterraneo occidentale.



Nello stesso sito sono previste aperture straordinarie anche martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio, venerdì 2 giugno. Le visite guidate saranno effettuate ogni ora e mezza circa: 10/11.30, 11.30/13, 13/14, 14/15.30, 15.30/17. L'ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.



In città, nella centrale piazza d'Italia, è attivo il punto informativo del Comune. L'Infopoint è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 14. Il giorno di Pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno sarà garantita l'apertura straordinaria dalle 10 alle 14.