G.P. 6 aprile 2023 Via della transumanza, escursioni in Sardegna



Antichi cammini seguendo le vie dei pastori e commercianti in mezzo alla natura: questa è la via della transumanza da fare in compagnia degli asinelli Antichi cammini seguendo le vie dei pastori e commercianti in mezzo alla natura: questa è la via della transumanza da fare in compagnia degli asinelli • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat