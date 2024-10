S.A. 7 aprile 2023 «Ex tennis, bando fermo da anni» La questione è sollevata dal centro-sinistra algherese in una nota stampa, in attesa che la questione possa essere affrontata in Aula: il progetto nell´ex club di tennis è arenato da due anni



ALGHERO - «Cosa sta succedendo nel Parco Tarragona e nei campi da tennis della Mercede, oramai in completo abbandono?» A chiederselo è il centro-sinistra algherese in una nota stampa ma non è improbabile che la questione venga prossimamente sollevata anche in Aula.



Infatti «il chiosco, che offriva un servizio per i frequentatori dei giardini Tarragona, risulta chiuso da tempo e non se ne conosce il motivo» nasce il dubbio dai banchi dell'Opposizione. Ma il nodo centrale resta il silenzio assoluto sul destino dell'altro bando che ha riguardato il piccolo polmone verde cittadino, quello dell'aerea occupata in passato dal Tennis Club e oggi affidata ad un privato.



«Nell’estate 2020 la giunta Conoci fece un bando per affidarne la gestione e nel 2021 gli stessi vennero affidati con enorme enfasi. Si sarebbero dovuti realizzare, campi da padel, un campo polivalente e una piccola clubhouse, ma dopo 2 anni risulta tutto fermo e in completo abbandono. Di quel bando, propagandato in pompa magna dai conocini, resta solo l’immagine dell’Assessora Caria che tutta tronfia consegna le chiavi dei campi. Di tanta enfasi di allora, oggi rimane solo questo; il resto è tutto in abbandono» concludono.