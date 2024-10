S.A. 7 aprile 2023 Antincendio e decoro: multe a Porto Torres Nei giorni scorsi sono state elevate due sanzioni amministrative a Porto Torres per l´uso indebito del cestino di cortesia e per l´omessa raccolta delle deiezioni canine da parte dei conduttori



PORTO TORRES - Con l'avvicinarsi della bella stagione scattano alcuni obblighi legati alla tutela dell'ambiente e dei litorali: entro il 1° giugno i soggetti indicati nell'ordinanza n°26 del 2020 (proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili) devono provvedere alla pulizia dei terreni, dei cortili e dei lotti edificabili entro la cinta comunale o creare fasce di protezione di 3 metri, quando l'area confina con strade pubbliche; inoltre è necessario potare siepi, rampicanti e rami che fuoriescono nella pubblica via, marciapiede o piazze.



Obblighi particolari sono rivolti anche ai gestori di carburante posti al di fuori del centro abitato ma ricadenti nel territorio comunale e nell'area del Consorzio industriale. Dal 15 maggio al 30 giugno è permesso l'abbruciamento "con autorizzazione" per la sola attività strettamente agricola e selvicolturale, mentre dal 1° giugno al 31 ottobre, salvo proroghe, è rigorosamente vietato ogni altro abbruciamento per "elevato pericolo" di incendio. Il personale della Compagnia sarà a disposizione del pubblico per chiarimenti sulle tempistiche e modalità contenute nelle varie ordinanze sul tema.



Nei giorni scorsi sono state elevate due sanzioni amministrative a Porto Torres per l'uso indebito del cestino di cortesia e per l'omessa raccolta delle deiezioni canine da parte dei conduttori. Si ricorda che, in materia di uso indebito dei cestini di cortesia, il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani chiarisce all'art.37 che il loro utilizzo è circoscritto al gettito di rifiuti di piccole dimensioni e non a buste contenenti rifiuti di qualsiasi tipologia. "La Compagnia intende porre la massima attenzione verso i cattivi comportamenti contro il decoro urbano e il non corretto conferimento dei rifiuti - spiega il comandante Gavino Cuccu - applicando con rigore le sanzioni previste dalla legge