S.A. 7 aprile 2023 Libri e autori: incon tri in Piazza Tola La Biblioteca comunale di piazza Tola a Sassari propone la rassegna "Incontri di primavera": serate alla scoperta dei libri con gli autori. Si parte il 13 aprile



SASSARI - Con l'intento di avvicinare quante più persone alla lettura, la Biblioteca comunale di piazza Tola a Sassari propone la rassegna "Incontri di primavera": serate alla scoperta dei libri con gli autori. Tutti gli eventi si svolgeranno nella sala conferenze della Biblioteca comunale, in piazza Tola, alle 18 con libero ingresso.



Si parte il 13 aprile, in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare, Alberto Cauli presenterà "Ernesto Campanelli. Vita e imprese di un trasvolatore": storia del grande trasvolatore nuorese e autore del celebre raid dei 55.000 chilometri dall'Italia a Tokyo a bordo di un idrovolante dal 20 aprile al 7 novembre 1925. Il 20 aprile si prosegue con l’appuntamento con Emiliano Deiana e il suo ultimo libro "L'infinito in un'istante", definito dalla critica "un delirio alla ricerca della grazia perduta" e "una sorta di ansiolitico per la stagione dell'astio: ogni capitolo una pillola di grazia e di bellezza".



Il 27 aprile sarà la volta di "Magistrite" opera prima di Cristiano Idini, un noir ambientato tra le vie di Sassari e le stanze del palazzo di giustizia cittadino. Il Comune ha ricevuto la qualifica di "Sassari città che legge" dal Centro per il libro e la lettura e dall'associazione nazionale Comuni italiani proprio per l'impegno profuso nella promozione della lettura. Per informazioni chiamare allo 079 279380 o scrivere a biblioteca@comune.sassari.it