Cor 8 aprile 2023 Drappi rossi e preghiere, Cristo in processione Una folla immensa ha partecipato composta tra le vie della città storica di Alghero alla processione del Venerdì Santo, il momento più alto e toccante della Setmana Santa a l´Alguer. Un rito che ad Alghero si rinnova da oltre 500 anni con le antiche vie della città, illuminate dai caratteristici drappi rossi. Le immagini









ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2023



8 APRILE - Sabato Santo

Ore 21.00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino



9 APRILE - Domenica di Pasqua

Ore 9.00 Processione della Madonna

Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto), (Incontro)

Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto) (Incontro)

Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto)

Ore 09.50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via LaMarmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10.30 – Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12.00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia. Percorso: Piazza Duomo, Via SantaBarbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

Ore 12.00 Cattedrale: Santa Messa