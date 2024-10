S.A. 8 aprile 2023 37 mln per i cantieri occupazionali La misura è prorogabile. Per quanto concerne le modalità attuative per la gestione dei cantieri di nuova attivazione, anche per l’anno 2023 è prevista la gestione diretta o indiretta



CAGLIARI - Uno stanziamento di 37.000.000,00 per l’attivazione dei cantieri di lavoro. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai. La misura è prorogabile. Per quanto concerne le modalità attuative per la gestione dei cantieri di nuova attivazione, anche per l’anno 2023 è prevista la gestione diretta o indiretta, attraverso il ricorso all’affidamento a cooperative sociali di tipo B o cooperative del settore agricolo e forestale.