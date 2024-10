«Vigiliamo sul Parco Tarragona. Non sarà lasciato al degrado»

S.A. 11 aprile 2023 «Vigiliamo sul Parco Tarragona

Nella foto: l'assessore Giovanna Caria ALGHERO - «Stiano tranquilli i consiglieri di sinistra. Questa amministrazione, e in particolare l’Assessorato al Demanio guidato dalla nostra assessora Giovanna Caria, non lascerà in completo abbandono né il Parco Tarragona né i campi da tennis della Mercede, a differenza di quanto fatto dalla precedente amministrazione». Dopo l'Amministrazione comunale [ LEGGI ], è Forza Italia a rispondere alle critiche dei gruppi consiliari di minoranza sulla gestione del Parco Tarragona e in particolare sul progetto mai realizzato nell'area riservata in passato ai campi da tennis [ LEGGI ].«Nello specifico, per quanto riguarda il parco, la società che aveva vinto un apposito bando predisposto dall’attuale amministrazione aveva assunto degli impegni che non ha onorato e gli uffici comunali hanno sollecitato sin da subito e altrettanto stanno facendo adesso, con l’adozione di alcuni atti necessari per regolamentare i rapporti con la ditta risultata inadempiente e soprattutto per non lasciare incustodito un bene per il quale sono stati spesi importanti fondi pubblici» si legge nel comunicato diffuso dai consiglieri azzurri.E concludono: «L’assessora Caria sta seguendo ugualmente con grande attenzione la situazione dei campi da tennis, anche in questo caso oggetto di uno specifico bando predisposto dall’attuale amministrazione a seguito di anni di abbandono e trascuratezza, tanto da diventare ricettacolo di rifiuti. Anche in questo caso gli uffici dell’Assessorato, dopo la sottoscrizione del contratto con la società aggiudicataria, stanno monitorando attentamente la situazione e in modo particolare i ritardi per l’avvio dei lavori che, a quanto si apprende, sono legati in gran parte a rallentamenti nelle forniture».Nella foto: l'assessore Giovanna Caria