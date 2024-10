S.A. 11 aprile 2023 «Ex Tennis, si rivaluta il progetto» A causa delle mutate condizioni socio-economiche, il progetto è oggetto di una eventuale rimodulazione degli investimenti da parte della società che ha vinto il bando: la replica dell´Amministrazione comunale sul Parco Tarragona







Da Porta Terra sottolineano «come il parco e soprattutto gli spazi in passato utilizzati dal tennis, fossero in completo stato di abbandono e l'Amministrazione, dall'atto del suo insediamento, ha predisposto gli atti affinchè si procedesse alla riqualificazione complessiva dell'area». Ora l'attesa è tanta per l'inizio dei lavori in uno spazio molto ambito in centro città per la destinazione sportiva e sociale. ALGHERO - «Il Parco Tarragona, recentemente riqualificato, è stato restituito alla libera fruizione degli algheresi. E' in corso un'interlocuzione con la ditta che ha vinto il bando e lo gestisce, così da modulare il rapporto sulla base dell'andamento effettivo della gestione e continuare a garantire l'apprezzato servizio fino ad oggi offerto ai bambini e alle famiglie». Così il sindaco Conoci e l'assessore Caria rispondono agli attacchi dei gruppi consiliari di minoranza sul Parco in centro città [ LEGGI ].Nella nota diffusa da Porta Terra, gli amministratori replicano anche sul bando che riguarda l'ampio spazio dell'area riservata in passato ai campi da tennis e che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione già da due anni: «A causa delle mutate condizioni socio-economiche, il progetto è oggetto di una eventuale rimodulazione degli investimenti da parte della società che ha vinto il bando».Da Porta Terra sottolineano «come il parco e soprattutto gli spazi in passato utilizzati dal tennis, fossero in completo stato di abbandono e l'Amministrazione, dall'atto del suo insediamento, ha predisposto gli atti affinchè si procedesse alla riqualificazione complessiva dell'area». Ora l'attesa è tanta per l'inizio dei lavori in uno spazio molto ambito in centro città per la destinazione sportiva e sociale.