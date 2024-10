S.A. 12 aprile 2023 Mostra bovini: a Ozieri è tutto esaurito Saranno oltre 120 i bovini presenti alla 10^ Mostra regionale del bovino Charolaise e Limousine in programma sabato 15 e domenica 16 aprile



OZIERI - Fiera al completo in tutti i settori per la Mostra zootecnica ed Agro alimentare di sabato 15 e domenica 16 aprile. Saranno oltre 120 i bovini presenti alla 10^ Mostra regionale del bovino Charolaise e Limousine iscritto al Libro genealogico organizzata da AARSardegna, Comune di Ozieri ed Anacli e con il contributo della Regione Sardegna grazie alla Legge regionale 8/2022 e s.m. a cui si affiancheranno le razze bovine Sardo Bruna, Sardo Modicana, Blonde d’Aquitane e Sarda con anche le Pecore Nere di Arbus, suini di razza Sarda, capre Saanen, equini ed avicoli e più di 250 aziende fra agro alimentare, macchine agricole ed esposizioni varie. Al Comune di Ozieri continuano a pervenire richieste, ma ormai gli spazi espositivi sono tutti assegnati e le aree risultano tutte al completo. Nessuna disponibilità neanche per le aree esterne. Grande impegno quindi per la macchina organizzativa per riuscire ad accontentare le aziende del comparto. In generale si è provveduto ad una riorganizzazione degli spazi per favorire la riqualificazione dell’immagine fieristica ed una più ordinato allestimento dei vari settori.



Alla 10^ Mostra regionale del bovino Charolaise e Limousine iscritto al Libro genealogico organizzata da AARSardegna, Comune di Ozieri ed Anacli sono iscritte 22 aziende con più 100 animali distribuiti tra le razze Charolaise e Limousine, alcuni dei quali reduci dal concorso nazionale di Bastia Umbra (PG) che ha visto premiare diversi animali isolani.

All’interno della stalla da quest’anno ci sarà, inoltre, l’importante novità della rassegna delle razze bovine da carne della Sardegna dove troveranno posto le razze bovine locali ed in particolare quella Bruno Sarda che proprio ad Ozieri ha mosso i primi passi oltre 100 anni fa. Nel corso della manifestazione, come ormai da tradizione, verrà dato spazio agli studenti delle scuole superiori che saranno accompagnati in un percorso di conoscenza delle razze. Saranno inoltre esposti soggetti di Suino di razza Sarda, di pecora Nera di Arbus e capre Saanen mentre grazie alla Associazione Sarda Avicunicoli Ornamentali saranno presenti le aziende avicole. Infine, nella giornata di domenica, la mostra avrà la gradita visita di circa 50 allevatori di Emilia Romagna e Toscana soci delle rispettive Associazioni Allevatori Regionali che potranno così ammirare il bestiame locale.



Diversi gli appuntamenti di richiamo e dedicati alle degustazioni guidate organizzate dal Comune di Ozieri. Sabato sera alle 18 ci sarà la degustazione di carni bovine sarde alla griglia. Domenica alle 11 ci sarà “Copuleta, sa Reina”, un percorso sensoriale sulla Copuleta di Ozieri a cura di Giovanni Fancello giornalista gastronomo autore del libro ''Durches”. A seguire la consegna del “Premio di Eccellenza Fiera di Ozieri 2023” a cura della giuria di esperti gastronomi e distributori di prodotti agro alimentari. Molto inteso il programma della Mostra regionale dei formaggi Casu 2023. Si inizierà con il meeting con 50 allevatori provenienti dall’Emilia Romagna e la Toscana che prevede un gemellaggio fra Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano e Grana di Pecora. Ci sarà quindi una degustazione guidata sui formaggi curata da Bastianino Piredda, tecnico lattiero caseario. A a seguire la consegna del Premio Casu 2023.