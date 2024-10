S.A. 19 aprile 2023 In Ogliastra si festeggia la longevità Dal 19 al 23 aprile dibattiti, talk, laboratori di cucina e trasformazione alimentare, proiezioni cinematografiche alla presenza di importanti relatori. Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità



NUORO - La longevità e i centenari della Sardegna protagonisti in Ogliastra in una cinque giorni di eventi. Tre i territori coinvolti: Tortolì, Perdasdefogu e Urzulei. A promuovere la manifestazione è l’associazione Ogliastra Eventi con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna. “Cent’Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, questo il nome della manifestazione, è un evento di carattere culturale volto a promuovere lo stile di vita sano e attivo che da secoli caratterizza i paesi delle Blue Zone della Sardegna, resi celebri a livello internazionale dall’eccezionale longevità dei loro abitanti.



Dibattiti, talk, laboratori di cucina e trasformazione alimentare, proiezioni cinematografiche alla presenza di importanti relatori. Il ricco programma messo in campo si prefigge di intervenire sui temi della cultura, della scienza, della formazione e del turismo esperienziale intorno ai quali è possibile costruire una strategia che intende agire sulle vocazioni territoriali e sui caratteri culturali ed identitari del territorio per aumentarne l’attrazione turistica. Si parte mercoledì 19 aprile, ore 11, all’Istituto IANAS di Tortolì con una proiezione cinematografica riservata agli studenti dal titolo: “La longevità attraverso la filmografia”.



Il 20 aprile la manifestazione si sposta alla Biblioteca Comunale di Perdsdesfogu. Alle ore 10.30 convegno istituzionale dal titolo “Life style of long life”. Saluti istituzionali degli assessori regionali Gianni Chessa (Turismo), Carlo Doria (Sanità) e del sindaco Bruno Chillotti. Ricco il parterre dei relatori: Gian Battista Usai – Fondazione Blue zone, Grazia Fenu Pintori – Dipartimento di scienze biomediche Uni.SS, Flavio Cabitza – Associazione per la tutela e l’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, Roberto Pili - Presidente della Comunità mondiale della longevità (Cmdl), Alessandra Guigoni - Antropologa. Comitato Tecnico-Scientifico presso l'Osservatorio Internazionale Longevità e Invecchiamento Attivo, Gianni Marilotti – Già Senatore, Massimo Masia – Insula, Alessandro Serra – Direttore Coldiretti Nuoro.



La biblioteca sarà teatro anche dei due appuntamenti pomeridiani: Germano Orrù – Dipartimento di scienze chirurgiche Uni.CA, alle ore 17 sarà il protagonista del talk: Il segreto della longevità dei sardi dai batteri della bocca. Alle ore 18 le ricercatrici dell’Università di Sassari Elisa Lai e Benedetta Pische presenteranno la ricerca: “Conoscere la longevità attraverso il turismo sostenibile: valorizzazione delle culture locali e innovazione digitale al servizio della salute”. Venerdì 20 aprile, si torna a Tortolì, questa volta nella sede del Convitto: a partire dalle ore 16 sarà allestito uno spazio espositivo dei prodotti enogastronomici del territorio, dalle 16 alle 19, il laboratorio della longevità - I cibi di lunga vita, cura degli chef Mercedes Lilliu e Piergiorgio Cardia (Associazione Enogastronomica “Accademia dei Sapori”).



Segue una degustazione di prodotti locali, un incontro tra la Fondazione Blue Zone incontra gli operatori e le imprese del territorio e, infine, alle ore 20.30 concerto del musicista Gavino Murgia. Si replica sabato 21 aprile, sempre al Convitto di Tortolì, dalle ore 16 alle ore 19, con un secondo laboratorio sui cibi della longevità. Domenica 23 aprile, alle ore 10, è la volta dei “Sentieri della longevità” con una escursione nel Supramonte di Urzulei - Villaggio nuragico de Or Murales e oasi faunistica de Sa Portiscra – “Sulle vie di pastori, nuraghi e cervo sardo” con pranzo tipico. Il trekking ha una durata di circa 2 ore, comprese le pause nei diversi luoghi visitati.