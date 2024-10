S.A. 12 aprile 2023 Emigrazione, via al programma annuale Il programma annuale per l´emigrazione 2023 prevede gli interventi a favore dell´associazionismo tra i sardi in Italia e all’estero e la ripartizione dei contributi annuali per le spese di funzionamento dell’attività dei circoli



CAGLIARI - La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, ha approvato nell’ultima seduta il programma annuale per l'emigrazione 2023, che prevede gli interventi a favore dell'associazionismo tra i sardi in Italia e all’estero e la ripartizione dei contributi annuali per le spese di funzionamento dell’attività dei circoli, nel rispetto della Legge regionale 7 del 91.



Il piano introduce novità importanti, dall’aggiornamento dei criteri per la ripartizione del contributo annuale, in particolare in relazione al numero dei soci iscritti; alla concessione di un sostegno straordinario per quei circoli che nel 2022 abbiano realizzato attività ed eventi coerenti con la programmazione regionale in materia di Emigrazione, dall’erogazione di una tantum a fondo perduto in favore del Circolo Domus Sardinia in Neuquèn, in Patagonia (recentemente riconosciuto dalla Regione); al finanziamento di progetti per la valorizzazione dell’identità e della conoscenza della cultura sarda tra le giovani generazioni; e all’erogazione di un contributo ai Comuni che corrispondono un rimborso ai lavoratori emigrati che intendano rientrare in Sardegna.