Cor 13 aprile 2023 Internazionalizzazione: interventi in Giunta La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore dell’Industria, Anita Pili, ha approvato la delibera concernente gli Indirizzi per la realizzazione di iniziative istituzionali per l’internazionalizzazione delle Imprese e del Sistema Sardegna, finanziate dall’ultima manovra regionale



CAGLIARI - «Con il Sistema Sardegna – afferma il Presidente della Regione, Christian Solinas – vogliamo diffondere una cultura economica e produttiva che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali. La Regione è al fianco delle sue aziende, che con la loro attività fanno crescere il nome della Sardegna nel mondo»”.



«Si tratta – spiega l’assessore dell’Industria, Anita Pili – di azioni che mirano a supportare il sistema produttivo regionale, tramite un posizionamento delle produzioni tipiche, della ricerca, dello sviluppo sostenibile e delle conoscenze digitali che, a loro volta, favoriscono i processi di innovazione tecnologica dell’imprenditoria territoriale. L’obiettivo è creare sviluppo e migliorare la competitività del sistema economico isolano, anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Associazioni imprenditoriali e altri soggetti pubblici e privati». In particolare si prevede di realizzare un accordo quadro con l’Agenzia ICE (Agenzia Governativa per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese).



La convenzione, spiega Anita Pili, «sulla base della già avviata collaborazione, sarà funzionale alle attività di promozione a livello nazionale e internazionale, e a fornire alle imprese coinvolte in eventi internazionali il supporto necessario in termini di attività formative. Pensiamo in particolare all’organizzazione di eventi, anche formativi, workshop, convegni sul tema dell’internazionalizzazione, e ulteriori attività volte alla formulazione di piani e materiale informativo e alla collaborazione con agenzie e centri di ricerca regionali. Stiamo definendo il nuovo bando, dopo quello pubblicato a dicembre – conclude Pili – per l’accompagnamento di azioni da collegare a iniziative di valenza internazionale, tali da agire come volano per il sistema produttivo isolano».