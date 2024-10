S.A. 14 aprile 2023 Olmedo: inaugurato Centro Polivalente Il centro ospita la biblioteca comunale, l’auditorium e sale didattiche, realizzato con fondi POR FESR 2014-2020 per un investimento complessivo di un milione di euro



OLMEDO - Questa mattina, alla presenza di numerosi cittadini e alcune classi della scuola secondaria di Olmedo è stato inaugurato il nuovo Centro Polivalente che ospita la biblioteca comunale, l’auditorium e sale didattiche, realizzato con fondi POR FESR 2014-2020 per un investimento complessivo di un milione di euro. L’edificio realizzato con materiali ecosostenibili, dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, illuminazione gestita da un sistema di automazione con rilievo di presenze, consente di inserire la struttura nella classe energetica A, favorendo una sensibile riduzione delle emissioni di CO2.



Grazie a un ulteriore finanziamento della Regione Sardegna, a breve la biblioteca potrà disporre del software per il prestito automatizzato, di dispositivi video interattivi e lettura automatica del testo ad alta voce a beneficio degli ipovendenti e in generale per chi ha difficoltà di lettura, rendendo l’apprendimento più semplice e divertente.



Un altro grande obiettivo raggiunto da questa Amministrazione che migliora i servizi offerti dal nostro paese rendendolo sempre più accogliente e a misura di famiglia, ottenuto grazie all’impegno e alla collaborazione dei dipendenti comunali, di professionisti e aziende sarde. Ospite Neria de Giovanni, giornalista, saggista e critico letterario, che ha parlato di Grazia Deledda.