Cor 15 aprile 2023 Federsanità: Seazzu nel coordinamento nazionale Federsanità, il direttore generale dell’Aou di Cagliari Chiara Seazzu nel gruppo di coordinamento nazionale delle aziende ospedaliere italiane



CAGLIARI - Una sanità sempre più di qualità e vicina ai cittadini. Sono gli obiettivi che si è posto il Forum Permanente dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere associate a Federsanità che si è insediato, oggi, a Roma in un evento presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari, Chiara Seazzu, farà parte del gruppo nazionale che coordinerà i direttori generali delle aziende ospedaliere Italiane. «Dobbiamo lavorare - spiega il direttore generale dell’Aou - per dare servizi sempre più efficienti ai cittadini».



L’ammodernamento della nostra sanità «richiede non solo risorse economiche adeguate ma un utilizzo appropriato – ha detto il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo saluto al Forum -. Abbiamo di fronte sfide importanti come l’attuazione del PNRR, e in particolare il potenziamento della medicina territoriale, per garantire più efficienza ed equità. Le buone competenze manageriali e capacità di leadership potranno rendere efficaci gli investimenti adattando gli interventi al contesto locale e migliorando l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari».



Il Forum è un organismo composto da oltre 100 Direttori Generali ed è coordinato da Fabrizio d’Alba, direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I: «Il Forum permanente dei Dg – ha spiegato - sarà un cantiere aperto che lavorerà attraverso Laboratori tematici di co-progettazione a cui ogni direttore generale associato a Federsanità potrà aderire, sia per le proprie competenze individuali, sia per la propria esperienza sul campo e buone pratiche aziendali, ma anche per un interesse multidisciplinare orientato al tema».



Sono sette i laboratori individuati, con alcuni sottogruppi per l’approfondimento di alcune particolari tematiche: Pnrr, sanità territoriale; accesso alle cure; politiche del personale; grandi ospedali nel nuovo sistema dell’offerta; partenariato pubblico-privato; direzioni strategiche: necessità di ripensamento, sistemi di tutela, valorizzazione del ruolo; direzioni strategiche e benessere organizzativo. «Il Forum permanente dei Dg di Federsanità – ha detto Tiziana Frittelli Dg dell’AO San Giovanni di Roma e Presidente Nazionale di Federsanità - sarà un cantiere aperto per promuovere iniziative e progettualità che contribuiscano attivamente alla riorganizzazione della rete dell’assistenza e dei servizi di cura alla persona per una reale prossimità ai bisogni di salute espressi sui territori. Lavoreremo concretamente per la produzione di position paper e pubblicazioni scientifiche finalizzate a dare un contributo tangibile ai decisori istituzionali»