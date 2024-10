S.A. 17 aprile 2023 Mostra Bovino: i vincitori ad Ozieri Tomaso Pulina di Osilo per la razza Charolaise e Sansone della Fresi soc. Agr. di Monteleone Roccadoria per la razza Limousine sono i vincitori della decima edizione della manifestazione



OZIERI - Tinuccio di Tomaso Pulina di Osilo per la razza Charolaise e Sansone della Fresi soc. Agr. di Monteleone Roccadoria per la razza Limousine sono i vincitori della 10^ Mostra regionale del bovino Charolaise e Limousine iscritto al Libro genealogico organizzata da AARSardegna, Comune di Ozieri ed Anacli. Alla consegna dei premi ai due campioni, a cui ha assistito anche l’assessora regionale all’Agricoltura e riforma agro-pastorale Valeria Satta ed un numerosissimo pubblico che sin dalle prime ore del mattino ha gremito gli spalti del ring. So intervenuti sindaco di Ozieri Marco Peralta, il presidente AARSardegna Luciano Useli Bacchitta, il presidente Fedana Battista Cualbu ed il presidente della V Commissione del Consiglio regionale Piero Maieli. La manifestazione ha anche coronato come migliori allevamenti quelli di Pittorru e Pilieri di Calangianus per la Charolaise e Michele Calia di Lula per la Limousine.