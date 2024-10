S.A. 17 aprile 2023 Passerella disabili a Maria Pia

Lo sfogo di una madre algherese L´appello di una madre algherese con una figlia disabile per la mancanza di una passerella di accesso alla spiaggia di Maria Pia ad Alghero. La sua lettra inviata al sindaco e agli assessori



ALGHERO - Lo sfogo di una madre algherese con una figlia disabile per la mancanza di una passerella di accesso alla spiaggia di Maria Pia. Il suo appello dalle pagine del Quotidiano di Alghero si rinnova dopo un primo tentativo fallito lo scorso anno «perchè nulla si è mosso da allora» scrive Tiziana Sechi che nei giorni scorsi ha inviato una lettera «a tutti i membri della giunta, sindaco compreso, anche se temo non servirà a nulla».



L'accesso riguarda nello specifico la discesa numero 6 ed è necessario per rendere fruibile il passaggio ai disabili. «Dopo vari tentativi vani mi è stato risposto che a Luglio (2022 ndr) si era in attesa del materiale (in particolare il legname) per poter fare la passerella. E da lì il silenzio. Ora direi che il tempo sufficiente per tutto c’è stato. Sollecito quindi una pronta risposta da tutti voi, e che mia figlia abbia la possibilità di andare al mare come tutti i bambini come previsto dalla legge. Direi che Caterina già paga abbastanza per quello che ha» chiede Tiziana agli amministratori algheresi.