Cor 18 aprile 2023 Tre donne che hanno sconfitto il cancro: docufilm Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 20.30, al Cinema Cityplex Moderno di Sassari (viale Umberto I, 18), sarà presentato il docufilm “Marocco Expedition Women Challenge”, un’opera improntata sulla recente e omonima esperienza di tre donne sarde



SASSARI - Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 20.30, al Cinema Cityplex Moderno di Sassari (viale Umberto I, 18), sarà presentato il docufilm “Marocco Expedition Women Challenge”, un’opera improntata sulla recente e omonima esperienza di tre donne sarde che, dopo aver sconfitto il cancro, si sono cimentate in un raid di oltre 400 km in sella a una mountain bike, una straordinaria avventura tra deserti e villaggi sperduti del profondo Marocco. Una sfida durissima, promossa da “Acentro per il Sociale” e da un gruppo di sponsor, affiancati da un’equipe di medici sportivi e preparatori atletici di altissimo livello, insieme ai tecnici di riprese video che hanno immortalato questa straordinaria prova di resistenza sulle due ruote. Oltre alle protagoniste della competizione, tra cui le sassaresi Paola Zonza (ex giocatrice della Torres Women) e Rita Nonnis (chirurga senologa dell’Aou di Sassari), saranno presenti i componenti dello staff medico e tecnico e i rappresentanti del Comune di Sassari e dell’Azienda Ospedaliera universitaria.