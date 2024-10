S.A. 19 aprile 2023 Un mese con Primavera in Romangia A partire dal 23 aprile e fino al 28 maggio, torna la rassegna che animerà la città con un programma fitto di appuntamenti tra musica, teatro, eventi religiosi, rassegne enogastronomiche, giostre equestri e tanto altro



SORSO - Presentata questa mattina al Palazzo Baronale l’edizione 2023 della rassegna “Primavera in Romangia” con eventi in programma dal 23 aprile al 28 maggio. Organizzata dall’Amministrazione comunale-Assessorati al Turismo, Attività produttive e Cultura - in collaborazione con numerose associazioni e operatori locali, la manifestazione - illustrata dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore al Turismo, Attività produttive e Cultura Federico Basciu, da Padre Danilo Pischedda, custode del Convento dei Frati minori Cappuccini, e da Antonio Carta, presidente del comitato Beata Vergine Noli me Tollere - prevede un programma ricco di appuntamenti tra musica, teatro, eventi religiosi, rassegne enogastronomiche, giostre equestri e tanto altro. Primavera in Romangia è il contenitore all’interno del quale si inserisce una serie di eventi di promozione tra cui “Percorsi di Romangia”, il progetto di marketing territoriale finanziato per il secondo anno dalla Fondazione di Sardegna. Sarà un mese ricco di proposte che permetterà a cittadini e turisti vi vivere il territorio, le sue ricchezze storico-culturali, ascoltare buona musica e degustare prodotti tipici.