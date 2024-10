S.A. 19 aprile 2023 Vetrine da leggere in Centro storico Le vetrine del centro storico della città riporteranno frasi di libri selezionate da commercianti e imprenditori, con l’obiettivo di accompagnare l’esperienza delle persone che passeggiano nel cuore di Alghero e sottolineare l’importanza della lettura



ALGHERO - Domenica 23 aprile è la festa di Sant Jordi (San Giorgio), una ricorrenza catalana sempre più sentita anche ad Alghero, la città catalana d’Italia. Sant Jordi è lo storico patrono della Catalogna: la sua celebrazione è tradizionalmente basata sull’amore e sulla cultura e si unisce storicamente alla Giornata Mondiale del libro, che cade nella stessa data. Anche quest’anno nella Riviera del Corallo si terranno dei festeggiamenti a tema per questa festività speciale; a questo proposito



Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico ha pensato a un’iniziativa particolare, dando vita alle “Vetrine da Leggere”: nel weekend che accompagna sino a domenica 23 aprile le vetrine delle attività aderenti al CCN riporteranno degli speciali cartelli con frasi di libri selezionate dagli imprenditori che gestiscono le stesse attività. «Un’iniziativa che vuole rendere omaggio a Sant Jordi e alla lettura», sottolineano dal direttivo dell’associazione di imprese, «Vogliamo invitare tutte le persone a passeggiare per il centro storico di Alghero e guardare alle vetrine come pagine di un grande libro aperto, perché il cuore della nostra città è sempre ricco di nuove esperienze da vivere e conoscere.



Sarà possibile passeggiare tra le frasi di Proust, Calvino, ​​Antoine de Saint-Exupéry e tanti altri grandi scrittori, in un’atmosfera ancora più magica del solito. In questo modo vogliamo ricordare l’importanza della lettura, lo strumento che permette di aprire la mente e ampliare i propri orizzonti». L’installazione #VetrinedaLeggere sarà attiva da venerdì 21 sino a domenica 23 compresa ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra CCN Al Centro Storico e il collettivo creativo formato da Claudio Simbula, Stefano Caria, Sara Delogu, Lorenzo Munzlinger, con l’ausilio di Panoramika Editrice perla stampa.