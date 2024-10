Cor 20 aprile 2023 Family, conciliazione possibile: convegno A Sassari, in Camera di Commercio, l´incontro sul Family Audit, il tema della conciliazione lavoro-famiglia, gli strumenti a disposizione e le opportunità



ALGHERO - L'esperienza della città di Alghero in programma il 20 aprile 2023 (ore 16) in Camera di Commercio a Sassari (via Roma, 74) sul Family Audit, il tema della conciliazione lavoro-famiglia, gli strumenti a disposizione e le opportunità. Tra i vari interventi quello del sindaco di Alghero, Mario Conoci, dell'assessora alle Politiche Sociali Maria Grazia Salaris, di Gianfranco Mariani, referente interno Family audit del comune di Alghero e Filomena Cappiello dell'Ufficio Politiche familiari.