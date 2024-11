Cor 20 aprile 2023 Riuniti ad Alghero gli esperti di psichiatria forense Si apre ad Alghero domani il XXVI Congresso Nazionale degli Psichiatri Forensi che dal 21 al 23 aprile vedrà raccolti gli psichiatri del foro. Molti gli argomenti che verranno trattati, molti dei quali legati all’attualità, come il titolo stesso suggerisce “Guerra e Pace. La psichiatria forense nell’attualità”



ALGHERO – Sarà questa la XXVI edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria forense (SIPF) che quest’anno si focalizzerà sui problemi di questo particolare periodo storico che ha risentito degli effetti dell’epidemia mondiale di Covid 19 e della guerra tra Russia e Ucraina nel cuore dell’Europa (Alghero, Hotel Catalunya, dal 21 al 23 aprile). «Siamo lieti di ritrovare fisicamente i colleghi dopo che per tre anni il congresso si è svolto da remoto - di poter finalmente condividere momenti come questo di formazione e aggiornamento su moltissimi argomenti, legati soprattutto a questo particolare periodo storico condizionato dall’epidemia e dalle molteplici guerre in corso. Sono drammatici avvenimenti - interviene dalla sede del Congresso Enrico Zanalda, Presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense - che hanno determinato e determinano a tutt’oggi cambiamenti importanti nella vita di tutti i giorni. Questa situazione di grande instabilità mondiale ha generato nuove emergenze e alcuni cambiamenti anche in ambito psichiatrico per l’incremento forzato dell’utilizzo della tecnologia per il quale avremo modo di condividere esperienze comuni e definire importanti strategie».