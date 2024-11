Red 20 aprile 2023 Il caso: Mariani & C si autoassolvono La nota senza firma del Parco di Porto Conte è di autoassoluzione totale. Management di Casa Gioiosa in difesa all´indomani dell´assemblea straordinaria richiesta da nove membri



chiacchierato contratto rinnovato al direttore, Mariano Mariani, in probabile spregio allo stesso Statuto dell'ente [ ALGHERO - «Alla luce di quanto evidenziato nessun dubbio può esserci sulla correttezza tecnica, politica e morale dell’operato dell’Assemblea del Presidente e del Consiglio direttivo del Parco e sulla piena validità ed efficacia degli atti approvati. Resta il fatto che per il futuro è del tutto condivisibile che, come richiesto dall’Assemblea di ieri, vi sia un ulteriore approfondimento sulla interpretazione dell’articolo 5 dello Statuto del Parco acquisendo al proposito tutti i pareri dei competenti organi regionali». E' il virgolettato senza volto dagli uffici amministrativi del Parco Regionale di Porto Conte nella querelle intorno alcontratto rinnovato al direttore, Mariano Mariani, in probabile spregio allo stesso Statuto dell'ente [ LEGGI ].