Cor 21 aprile 2023 Il Labirinto: doppio incontro in Torre Sulis In occasione dei festeggiamenti per il "Dia del llibre i de la rosa a l´Alguer", la libreria Il Labirinto Mondadori organizza per la serata di venerdì 21 aprile due distinti appuntamenti



ALGHERO - In occasione dei festeggiamenti per il "Dia del llibre i de la rosa a l'Alguer" organizzato dalla Generalitat de Catalunya a l'Alguer, CCN Centro Commerciale Naturale e il patrocinio del Comune e della Fondazione di Alghero, la libreria Il Labirinto Mondadori organizza per la serata di venerdì 21 aprile due distinti appuntamenti. Alle ore 18.00 in Torre Sulis un momento dedicato ai ricordi della muraglia, con i racconti di Tonino Budruni autore dei libri "I ragazzi della muraglia" e "Gli adolescenti della muraglia". Alle ore 19, sempre in Torre Sulis, presentazione del libro "Oltre la solitudine. Proseguire nel cammino dell’esistenza" del professor Alberto Merler.



L'autore dialogherà con la professoressa Viglietto. Il libro è una recente riflessione che cerca di rispondere alle domande che sorgono quando ci dobbiamo orientare dentro il giardino del ritrovarci e sentirci soli. Quando le nostre azioni ci sembrano depauperate e le nostre soluzioni inefficaci. Quando non ci sentiamo più proiettati verso un disegno pensato insieme e ormai impossibile. Quando ci chiediamo quale sia il senso della nostra esistenza e quale l'aiuto che possiamo ancora offrire agli altri. Alberto Merler è professore ordinario di Sociologia. Presidente del Corso di laurea in Servizio sociale a indirizzo europeo, coordina il Laboratorio Foist per le politiche sociali e i processi formativi.Docente e collaboratore del Laboratorio Foist per le politiche sociali e i processi formativi, Dipartimento di Economia, istituzioni e società, Università di Sassari, Italia.



