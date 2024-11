Cor 27 aprile 2023 Ecco Azione Alghero: coordina Tanchis Nasce anche ad Alghero il Partito Azione, che fa fa capo a Carlo Calenda. Un momento importante per il Partito che trova casa anche nella riviera del corallo a circa un anno dalle prossime elezioni (regionali e amministrative)



ALGHERO - Il Partito ha individuato nella persona dell’Avv. Gavino Tanchis la figura del coordinatore cittadino che avrà il compito di rappresentare e guidare il partito in vista degli impegni di natura politica che il partito dovrà affrontare. Gavino Tanchis è una persona di larga esperienza e grande senso civico ( ha rivestito la carica di assessore e di consigliere comunale), si è sempre distinto per la sua competenza e sopratutto vuole bene alla città di Alghero, cosa di questi tempi non del tutto scontata. A breve scadenza verrà convocata una riunione tra gli iscritti per la nomina del rappresentanti del coordinamento cittadino e di seguito verrà inaugurata la sede politica dove iscritti e simpatizzanti potranno incontrarsi per iniziare a elaborare tutti assieme un nuovo progetto politico. «Invitiamo tutti gli algheresi e tutti i Sardi che vogliono occuparsi della cosa pubblica con competenza e responsabilità a mettersi in Azione con noi» l'appello del coordinatore.