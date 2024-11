Cor 27 aprile 2023 «Caos aeroporto, subito Consiglio urgente» Così Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo. La fusione tra Geasar e Sogeaal crea enormi problemi di natura politica a tutti i livelli



ALGHERO - «Subito una riunione straordinaria e urgente del Consiglio Comunale perché anche la massima assemblea cittadina si esprima sul caos aeroporti. La presa di posizione della Regione, la sospensione dell’operazione di fusione con l’intervento da parte dell’ENAC, la ventilata riconsiderazione del riacquisto delle quote della Sogeaal da parte della Regione, devono far tenere alta la vigilanza del Consiglio Comunale che esprime la voce dei cittadini algheresi. C’è in gioco non solo una sinergia tra società di gestione e la governance degli aeroporti, ma - riteniamo - il ruolo, la prospettiva e la sopravvivenza dello scalo algherese. La diversificazione di rotte e vettori, lo sviluppo del nostro scalo oltre l’imminente stagione, il superamento delle criticità espresse a vario livello, sono da affrontare con urgenza e determinazione, prevedendo la presenza in Consiglio Comunale anche dei rappresentanti dell’esecutivo regionale e dei vertici della F2i». Così Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.