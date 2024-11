S.A. 28 aprile 2023 Sennori contro il cibo sintetico Il Consiglio comunale ha approvato con i voti favorevoli di tutti i presenti una delibera per dire Stop al cibo sintetico, aderendo così alla campagna lanciata a livello nazionale dall’associazione Coldiretti



SENNORI - Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, l’assemblea ha votato all’unanimità a favore dell’adesione al Disegno di legge che vieta la produzione e la vendita in Italia dei cosiddetti “cibi sintetici”, sia per il consumo umano, sia per quello animale.



Il Consiglio comunale ha approvato con i voti favorevoli di tutti i presenti una delibera per dire Stop al cibo sintetico, aderendo così alla campagna lanciata a livello nazionale dall’associazione Coldiretti, che si è rivolta direttamente ai sindaci per ottenere sostegno in questa lotta a salvaguardia del cibo naturale e delle aziende agricole e zootecniche.



L’appello della Coldiretti, “Questa battaglia coinvolge tutti, ecco allora che diventa importante avere al nostro fianco i sindaci per rappresentare con forza tutta l’opposizione degli italiani al cibo sintetico”, è stato recepito da tutto il Consiglio comunale.