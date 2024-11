Cor 29 aprile 2023 Frida Kahlo: a Bitti l´ambasciatore del Messico A varcare le porte dell’esposizione multimediale dedicata alla straordinaria artista centro americana è stato l’Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeda



BITTI – Una visita d’eccezione c’è stata questa sera a Bitti negli spazi del Cinema Ariston dove dallo scorso 8 aprile è allestita la mostra “Frida Kahlo – Viva la Vita”. A varcare le porte dell’esposizione multimediale dedicata alla straordinaria artista centro americana è stato l’Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeda, accompagnato dalla moglie, dal figlio e dal Console onorario per la Sardegna, Renato Chiesa. Ad accogliere i visitatori il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, l’assessore del Turismo, Christian Farina, e le operatrici della cooperativa Istelai che curano l’iniziativa e guidano i turisti nell’immersione artistica.



Il diplomatico. “Prima volta a Bitti e impressione notevole”. Ha esordito in questo modo l’Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani appena conclusa la visita. “Faccio i complimenti alle autorità, ai curatori e a tutti coloro che hanno fatto il possibile per questa bellissima mostra. Sono veramente impressionato. Per essere un paese così piccolo, vedere questa mostra di Frida Kahlo, così ben messa e supportata concettualmente, artisticamente e tecnologicamente, mi tolgo il cappello. Complimenti. Veramente una bella mostra. Oggi il Messico è molto più vicino alla Sardegna”, ha concluso il diplomatico.



Il sindaco. «È stato un vero onore aver ospitato a Bitti l’ambasciatore del Messico che ha deciso di raggiungere il nostro paese in una delle poche tappe della sua trasferta di lavoro in Sardegna”. Così il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Con la visita di oggi, la cultura si conferma ancora una volta elemento di condivisione attraverso cui rendere più vicini mondi e popoli geograficamente lontani».