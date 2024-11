Cor 2 maggio 2023 Sagra della Fragola: presentazione ad Alghero Mercoledì la presentazione ufficiale della manifestazione in programma il prossimo 7 maggio nella borgata di Sto arrivando! Segada. Ci sarà il sindaco con gli organizzatori



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero. E' prevista per domani - mercoledì 3 maggio, ore 10 a Porta Terra - la conferenza stampa di presentazione ufficiale della settima edizione della Sagra della Fragola, in programma il prossimo 7 maggio nella borgata di Sa Segada. A presentare tutti i dettagli dell'attesa manifestazione, accanto ai responsabili del Comitato di Borgata di Sa Segada – Tanca Farrà, ci sarà il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e gli assessori al Turismo ed alle Attività produttive.