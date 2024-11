Cor 3 maggio 2023 Il Novantennale del “Circuito di Platamona” La manifestazione, organizzata dal Club Motori d’epoca, si svilupperà in tre giornate, il 5, 6 e 7 maggio, partendo da Sassari, attraversando la Romangia e il litorale di Platamona, fino a Porto Torres, per poi chiudere con un’esposizione ad Alghero



SASSARI - La rievocazione della storica corsa automobilistica “Circuito di Platamona”, il cui primo via fu dato 90 anni fa, nel 1933, fa tappa a Sennori. La manifestazione, organizzata dal Club Motori d’epoca, si svilupperà in tre giornate, il 5, 6 e 7 maggio, partendo da Sassari, attraversando la Romangia e il litorale di Platamona, fino a Porto Torres, per poi chiudere con un’esposizione ad Alghero. Auto e moto d’epoca raggiungeranno a Sennori sabato 6 maggio, tra le ore 9.30 e le 10, dove riceveranno una grande accoglienza studiata in collaborazione con l’amministrazione comunale.



Nel giardino di via Roma, in corrispondenza della Casa comunale sarà allestito un gazebo in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio. I produttori del Moscato Sorso-Sennori promuoveranno la manifestazione “L’Oro di Romangia – A Chentannos”, presentata nei giorni scorsi al Vinitaly di Verona, e che si svolgerà a Sennori i primi di ottobre. In occasione del passaggio del “Circuito di Platamona”, la Confraternita del Moscato offrirà ai partecipanti il nettare Doc della Romangia.



Dopo avere attraversato via Roma la gara proseguirà in via Vittorio Emanuele e via Italia per poi dirigersi verso Sorso. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Club Motori d’epoca e per rendere più fruibile la manifestazione, via Roma sarà chiusa al traffico. In questo modo i sennoresi potranno partecipare con più serenità all’evento, che sarà anche un trampolino di lancio per la promozione del Moscato e dell’appuntamento di ottobre, organizzato in sintonia con il Comune di Sorso e la Camera di commercio di Sassari», commenta la vice sindaco e assessora alle Attività produttive, Elena Cornalis.



