Cor 3 maggio 2023 «Il professore dà i numeri sbagliati» Questa la replica che arriva da Porta Terra al recente intervento del consigliere comunale di Per Alghero, Pietro Sartore, sull’avanzo di Amministrazione e il bilancio di previsione depositato







Foto d'archivio ALGHERO - «Il professore dà i numeri sbagliati, attingendo da un documento che non certifica l'avanzo libero utilizzabile, ma solo quello presunto. Sorprende che, vista la sua esperienza consiliare, mostri di non sapere che l'avanzo libero viene definito con l'approvazione del Rendiconto, nella cui sede peraltro, il consigliere avrà modo di dare il suo contributo in merito all'utilizzo». Questa la replica che arriva da Porta Terra al recente intervento del consigliere comunale di Per Alghero, Pietro Sartore , sull’avanzo di Amministrazione. L’amministrazione – chiariscono dal Comune – è impegnata nella redazione del Rendiconto, sul quale si potrà ragionare con numeri veri e non immaginari, all’esito del quale verrà valutato come spendere nel migliore dei modi le risorse a favore della collettività. Nello specifico, va detto che per quanto riguarda il Rendiconto, l’amministrazione sta concludendo il lavoro mentre per quanto riguarda il Bilancio di previsione, è stato già depositato e lo schema è stato approvato in Giunta e ora proseguirà nel suo iter, con il coinvolgimento di tutti i consiglieri, compresi quelli di opposizione.Foto d'archivio