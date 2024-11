S.A. 3 maggio 2023 Fondo carità Alghero: 930mila euro in 10 anni Attivo dal 2013, il Fondo episcopale di solidarietà e carità istituito dal Vescovo Morfino è utilizzato interamente per aiutare le famiglie in difficoltà della Diocesi Alghero Bosa



ALGHERO - Istituito da una precisa volontà del Vescovo Mauro Maria Morfino nel 2011 e attivo dal 2013, il Fondo episcopale di solidarietà e carità, grazie alla generosità di tante persone ha favorito la raccolta in questi dieci anni di oltre 930.000 euro, utilizzati interamente per aiutare le famiglie in difficoltà della Diocesi Alghero Bosa.



Come riferisce la Diocesi: Normalmente calendarizzato nella quinta Domenica di Quaresima, quest’anno la concomitanza con la raccolta per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria ha fatto slittare la data alla Quinta Domenica di Pasqua, Domenica 7 Maggio. Tutte le offerte raccolte durante ogni celebrazione eucaristica in ciascuna Parrocchia e in ciascuna Chiesa destinata al culto divino, confluiranno in detto Fondo.



«Domando ad ogni parroco e ad ogni presbitero di accompagnare le comunità e i singoli a crescere nella consapevolezza di poter e dover diventare fratelli, condividendo con chi fa fatica a vivere. Moltissimi sono coloro che, con generosità, discrezione e sacrificio, hanno offerto del proprio per sovvenire altri, neppure conosciuti, eppure diventati segno di attenzione e di compassione. A tutti e a ciascuno – ha scritto il Vescovo nel Messaggio per la Quaresima-Pasqua 2023 – il mio grazie e quello dell’intera comunità cristiana». Chiunque voglia incrementare il Fondo potrà farlo anche anonimamente servendosi dell’apposito Conto corrente bancario n. 70292681 intestato: Fondo episcopale di solidarietà – Diocesi di Alghero-Bosa o attraverso Bonifico Codice IBAN: IT07X0101584890000070292681.



Nella foto: il Vescovo Mauro Maria Morfino