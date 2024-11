S.A. 3 maggio 2023 Barracelli: 14 seminari formativi 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive. Tutto il programma



CAGLIARI - Per la prima volta la Regione punta sulla formazione delle compagnie barracellari della Sardegna. È stato presentato oggi a Sassari dall’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, il programma di formazione che, in collaborazione con l’Anci, interesserà i componenti di tutte le compagnie sarde, 170 in totale. I destinatari dei corsi sono circa 5mila barracelli in tutta l’Isola. Si tratta, nello specifico, di 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive (a questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i Capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie).



L’appuntamento di oggi a Sassari ha interessato tutte le compagnie del Nord Sardegna, seguirà la presentazione dello stesso programma a Tramatza il 5 maggio per le compagnie della provincia di Oristano e Nuoro e poi a Selargius, l’8 di maggio, per le compagnie del Sud Sardegna. L’Assessorato degli Enti locali ha già recepito le proposte arrivate dalle compagnie su richiesta dell’Assessore Salaris che due mesi ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni dei barracelli sardi ed è al lavoro sulla revisione della legge dell’88 che disciplina proprio l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, in vigore da 35 anni e ormai obsoleta.



Inoltre, con l’ultima Finanziaria, è stato autorizzato per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento delle risorse pari a 550mila euro per l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie (1 milione e 650mila euro in totale). I fondi vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati dalla Giunta Solinas, che per l’anno in corso aveva già previsto 4.550.000. Le risorse complessive per il 2023 ammontano quindi a oltre 5 milioni di euro.